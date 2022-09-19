В Ставрополе хирурги провели уникальную операцию

Врачи ставропольской краевой больницы провели новую для Северо-Кавказского федерального округа операцию. Речь идет о сонно-позвоночном аутовенозном шунтировании.

56-летний пациент жаловался на частые головокружения. У него диагностировали закупорку и стеноз позвоночной артерии, что могло явиться причиной инсульта.

Мужчине могла помочь только серьезная операция, которую ранее проводили лишь в крупных федеральных центрах, сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Теперь подобные операции стали проводить на Ставрополье.

Операция, длившаяся три часа, прошла успешно. Жизни пациента ничто не угрожает.