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Происшествия19 сентября 2022 22:39

Полиция озвучила причину массового отравления в кафе Дербента

В результате ЧП пострадали 13 человек, включая 4 детей
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Фото: Олег ЗОЛОТО

В полиции Дагестана рассказали о возможной причине массового отравления в кафе в Дербенте 19 сентября.

Сообщение о происшествии в общепите на улице Гагарина поступило около 10 часов вечера. Медицинская помощь понадобилась 13 людям в возрасте от 15 до 54 лет. Трое взрослых были доставлены в центральную районную больницу Дербента в критическом состоянии, их быстро удалось стабилизировать.

- По предварительным данным, причиной массового отравления угарным газом могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, - уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по Республике Дагестан.

Тем временем, в соцсетях обсуждается другая причина ЧП - пищевое отравление из-за некачественных продуктов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

ВАЖНО!

О том, как оказать первую помощь при отравлении угарным газом читайте в материале сайта KP.RU.