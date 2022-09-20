На Ставрополье за последние сутки от коронавируса выздоровели 199 человек

За последние сутки коронавирусом заболели 430 человек, из них 112 – дети, 101 ребенка отправили на амбулаторное лечение. Госпитализировано 34 человека, из 11 – несовершеннолетние. Уровень заболеваемости немного снизился. Об этом в вторник 20 сентября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— К сожалению, зарегистрирован новый летальный исход. Соболезную родным… Все так же важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации, – пишет глава региона.

Первый компонент вакцины получили 649 человек, а второй – 437. Также на Ставрополье за все время провели 4 525 352 тестов на коронавирус.

Также напомним, что накануне в Дагестане произошло ЧП: в кафе 9 взрослых и 4 детей отравились угарным газом. Жизни детей ничего не угрожает, а вот трое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии. Врачи стабилизировали состояние всех пациентов.