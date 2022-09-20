Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 6:53

На улице Васильева в Ставрополе установили проекционный пешеходный переход

Он освещает проезжую часть возле Тропы здоровья
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Такие проекторы сделаны не просто для того, чтобы светить на проезжую часть – они как кино проецируют «зебру» на дороге ночью. Желто-белые полосы видно даже в непогоду и в отсутствии другого освещения на дороге. Пешеходов видно издалека, и водители успеют среагировать на переходящего дорогу человека.

— Это уже не первый проекционный пешеходный переход, установленный в Ставрополе в этом году. Не так давно два подобных перехода оборудовали на улице Ленина в районе Ботаники. Световая дорожная разметка повышает безопасность всех участников дорожного движения, – сказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Первый светящийся пешеходный переход появился в городе в позапрошлом году на улице Тухачевского. И в том же году на Дзержинского оборудовали второй. Сейчас таких «зебр» в городе больше и их количество продолжает расти.