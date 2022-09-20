На Ставрополье из-за нарушения очередности проезда произошла авария

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе, на 49 км автодороги «Ставрополь - Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» “Хендай” не уступил дорогу движущейся по главной “Приоре”, в результате чего автомобили столкнулись.

За медицинской помощью обратилась 40-летняя пассажир отечественной машины. Рулил иномаркой 41-летний житель Ставрополя. Мужчина не был пьян, а за последние два года на нарушении ПДД не попадался. Но 21-летний водитель “Приоры” за год стажа привлекался к ответственности за нарушения восемь раз. Чаще всего парень превышал допустимый скоростной лимит.

— По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также на Ставрополье стоящий автомобиль внезапно загорелся. Хозяева принялись тушить возгорание всеми подручными средствами, но потом заметили, что огонь перебросился на сено. Чтобы защитить дом, им пришлось вызвать МЧС.