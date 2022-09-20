Расторгуев из группы «Любэ» выступил в Ставрополе в поддержку Донбасса и российской армии

В Ставрополе 19 сентября 2022 года завершился первый фестиваль работающей молодежи «На высоте». На концерте на Крепостной горе вечером выступила группа «Любэ». Погода в краевой столице была печальная и плаксивая: дождь и пасмурная погода не давала радостного настроя. Только к вечеру дождь прекратился, и к Крепостной горе направились люди. Тогда же состоялась церемония закрытия.

На сцену выходили звезды, и первый на очереди стоял Леонид Агутин. Его выступление ставилось под вопрос, так как общественники из-за неопределенной позиции певца по поводу спецоперации требовали запретить Агутину выступать.

Во время выступления в знак протеста на сцену вылетело яйцо, однако больше ничего подобного не происходило. Все же Леонид спокойно выступил, имея популярность у публики, и на прощание пожелал всем мира, добра и счастья вместе с благополучием.

После Агутина выступила группа «Любэ» с однозначной позицией по поводу спецоперации. Коллектив спокойно исполнил свои песни.