Житель Ставрополья признан виновным в совершении убийства

Приговор в законную силу пока не вступил. Однако суд вынес приговор, основываясь на «вердикте коллегии присяжных заседателей, с учетом позиции стороны обвинения». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В суде было установлено, что в феврале 2020 года подсудимый вместе с сожительницей получили 5 тысяч рублей в микрозаймах. После такого они решили выпить в одном из заведений Кисловодска, но в процессе у подсудимого возник конфликт с незнакомым мужчиной. Ссора утихла, и двое мужчин присоединились с выпивающей паре.

Сожительница и подсудимый решили уйти домой, собутыльники направились за ними. В пути до дома вновь разгорелся конфликт. Один из мужчин выхватил из заднего кармана подсудимого кошелек с деньгами в размере 50 тысяч рублей и убежал. Второй был сильно пьян и скрыться не смог.

Подсудимый догнал мужчину и нанес не менее восьми ударов ножом по жизненно важным органам. Потерпевший скончался на месте.