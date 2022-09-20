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Происшествия20 сентября 2022 9:10

За минувшие сутки 19 сентября были пойманы 28 пьяных водителей

Из них 27 отстранены от вождения, а один сел за руль пьяным повторно: в отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

Все нетрезвые автомобилисты привлечены к административной ответственности. Прокатившись пьяными, 28 автомобилистов станут пешеходами. Так, поздно ночью автоинспекторы остановили иномарку с сидящей за рулем женщиной. Она имела признаки опьянения, и предложили пройти тест, который показал 0,9 промилле алкоголя.

— Гражданка согласилась с показаниями и призналась, что перед поездкой употребляла спиртное, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Гражданке грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль передали трезвому водителю, который вписан в страховку.

Даже трезвые водители попадают в аварии. Так, из-за нарушения очередности проезда в Изобильненском округе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Степень ответственности участников устанавливается.