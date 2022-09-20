За минувшие сутки 19 сентября были пойманы 28 пьяных водителей

Все нетрезвые автомобилисты привлечены к административной ответственности. Прокатившись пьяными, 28 автомобилистов станут пешеходами. Так, поздно ночью автоинспекторы остановили иномарку с сидящей за рулем женщиной. Она имела признаки опьянения, и предложили пройти тест, который показал 0,9 промилле алкоголя.

— Гражданка согласилась с показаниями и призналась, что перед поездкой употребляла спиртное, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Гражданке грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль передали трезвому водителю, который вписан в страховку.

Даже трезвые водители попадают в аварии. Так, из-за нарушения очередности проезда в Изобильненском округе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Степень ответственности участников устанавливается.