После отравления в кафе Дагестана возбуждено уголовное дело

На улице Гагарина в одном из кафе Дербента примерно в 22 часа, 19 сентября, 14 человек отравились угарным газом. Пострадали и 4 ребенка, жизни детей ничего не угрожает, а вот троих взрослых пришлось стабилизировать. Детали ЧП устанавливались.

В полиции предположили, что причиной утечки газа могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. И не прошло много времени, когда подтвердилась предложенная следователями версия.

Оказалось, на кухне сломался датчик вытяжки, опасные примеси из газового бойлера попали в воздух. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности жизни и здоровья. Трудовая инспекция будет проверять условия работы и выяснит, почему среди рабочих были несовершеннолетние.