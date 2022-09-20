Участника специальной военной операции из Невинномысска выгнали из хостела

Недавно в Москве из хостела, за который внесли полную предоплату, выгнали участника специальной военной операции из Невинномысска Алексея Рожкова и его жену. Объяснили это тем, что мужчина был на костылях после ранения, а женщина – с повязкой на лице после операции. Мэр Невинномысска Михаил Миненков рассказал про происшествие:

— Сотрудница отеля не только нахамила им, но и силой попыталась отобрать телефон, на который велась съемка. А из-за того, что мужчина с женщиной не стали уходить, она попросила охрану их выгнать. После этого супругам пришлось заселяться в другое место.

После тяжелого ранения в ногу солдат лечился в госпитале имени Вишневского. Там ему поставили аппарат Илизарова. Его жена сделала операцию на нос из-за проблемы с дыханием. Однако сотрудникам хостела было все равно на проблемы их постояльцев: пару выгнали. Теперь прокуратура проверит, за что в Москве из хостела выгнали участника СВО со Ставрополья