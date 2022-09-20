Несколько улиц в Ставрополе 21 сентября останутся без воды. Ограничение будет действовать с 8:00 по 17:00. Жителям стоит запастись водой заранее, чтобы в момент отключения можно было пользоваться заготовленной жидкостью. Причина отключения воды – капитальный ремонт труб.

Где в Ставрополе не будет воды 21 сентября 2022

– два административных здания на переулке Строительном, 18 и и на улице Серова, 16/1;

– на улице Тельмана, 230;

– и на переулке Строительном, в домах от №3 до №18.

Также жителям Ставрополя и края следует быть аккуратными с 21 по 23 сентября: объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди. МЧС советует людям быть аккуратными на улице. На дороге и пешеходам, и водителям надо быть внимательными, потому что видимость заметно снизится. Деревья лучше обходить стороной.