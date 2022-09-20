На Ставрополье в санаториях и гостиницах появится 5000 новых мест

На Ставрополье развивают санаторно-гостиничный комплекс, к 2025 году планируется ввести 5000 мест и построить 44 здания. Также в крае починят старые здания данной категории, чтобы улучшить качество обслуживания. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Такой рост также помогает создавать дополнительные вакансии на рынке труда, открывать новые возможности для бизнеса, для развития курортов Ставрополья и других территорий края, – пишет глава края.

Еще было сказано, что в 2025 в Кисловодске начнут реконструкцию одного из старейших санаториев КМВ. Работы должны завершить к 2027 году. Курорты ожидают сильные изменения ввиду ремонта инфраструктуры городов.

Также ремонт коснется труб в Ставрополе. Правда, не к 2025, а буквально завтра, 21 сентября 2022 года. Из-за этого часть улиц на 9 часов останутся без воды. Жителям рекомендуется запастись водой заранее.