При ремонте водохранилища по госконтракту похитили более 6 млн рублей

На Ставрополье в августе 2020 года был заключен государственный контракт между гендиректором строительной компании с с ФГБУ «Управление Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» на сумму более 287 млн рублей, работы надо было завершить к 1 июля 2021 года.

И уже в сентябре 2020 года гендиректор подготовил акт о приемке выполненных работ. Однако была загвоздка: в акте была прописана работа, которую компания не выполняла, но за нее потребовали 6 млн рублей. Деньги пришли на счет юридического лица.

На подписавших акт предпринимателя и госслужащего возбудили уголовное дело. Дело передали в Буденновский суд, чтобы решить судьбу обвиняемых.

Двум другим жителям Ставрополья грозит лишение свободы за организацию наркопритонов. Один был в Михайловске, а другой – в краевой столице.