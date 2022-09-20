В Ставрополе Тарзан открыл персональную выставку картин

В Ставропольской арт-галереи «Паршин» открылась персональная выставка бодибилдера Сергея Глушко, или Тарзан. Приехал он со своей женой – Наташей Королевой. В выставке участвуют почти два десятка картин, которые Тарзан написал с 2021-го по 2022 год. Все картины объединены под названием «Цветная революция».

Жена художника отказалась участвовать в пресс-конференции, сказав, что все внимание должно быть уделено ее мужу и его картинам. Самая первая картина – это портрет сына Архипа, который Сергей написал в день рождения ребенка. Дальше следуют его жена и другие женские образы.

— Объясню, почему «Цветная революция»: раньше я очень любил графику и черно-белые изображения. И вот в 50 лет, я впервые попадаю в Африку. Индийский океан поразил меня своими красками! И тут понял, что хочу рисовать и писать только в цвете. Это была моя личная цветная революция, – рассказал Сергей Глушко на открытии выставки.