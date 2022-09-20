Врачи на Ставрополье теперь выявляют бессимптомный коронавирус

Основанный на цитогенетическом анализе универсальный FISH-тест, который используют в онкологии, гинекологии и генетике, врачи на Ставрополье теперь используют для выявления коронавируса в бессимптомном состоянии. Клетки вируса испускают ультрафиолетовое излучение, и их можно увидеть под микроскопом.

Выявление «спящих» переносчиков важно, так как люди со слабым иммунитетом могут заразиться и получить серьезные осложнения. Теста от коронавируса, который даст точный результат в 100% случаев, нет, поэтому врачи в Пятигорске пошли на хитрость. Таким образом, использование, как считается, универсального анализа становится оправданным.

В данный момент врачи планируют запатентовать и усовершенствовать эту технологию. В такой ситуации борьба с коронавирусом станет проще, и опасаться скрытых больных больше не придется.

Тем временем на Ставрополье от коронавируса выздоровели 199 человек. При этом зарегистрирован летальный исход.