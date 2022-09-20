Ставрополье в четыре раза увеличило экспорт муки с начала года

С января по август 2022 года Ставропольский край в четыре раза увеличил экспорт муки по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

Основные импортеры - Ирак, Армения, Грузия, Азербайджан. В целом же ставропольскую муку экспортируют в семнадцать стран мира.

Отмечается, что потребители ценят данную продукцию за качество.

В пресс-службе Минсельхоза добавили, что в этом году аграрии Ставрополья также нарастили экспорт крупы и муки грубого помола из кукурузы в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.

Ранее сообщалось, что врачи Ставрополья научились выявлять бессимптомный COVID-19.