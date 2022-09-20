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Происшествия20 сентября 2022 16:42

Две тонны сомнительной красной икры выявили на Ставрополье

Поставщик внес в документы недостоверные сведения
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае выявили две тонны красной икры сомнительного происхождения, сообщает Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.

По документам продукцию доставили из Петропавловска-Камчатского в Ставрополь всего за три дня на машине, хотя расстояние между городами составляет 13 тыс. км. Также у икры был незаконно продлен срок годности.

Специалисты передали информацию коллегам из Камчатского края. Те установили, что фирма-поставщик «Морское-Камчатка» не осуществляет деятельность по указанному адресу и является «фантомным».

Информацию передали в полицию.