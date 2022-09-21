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Здоровье21 сентября 2022 5:40

За сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 823 человека

Новых смертельных случаев не зарегистрировано
Данил Юрков

На сегодня, 21 сентября, на Ставрополье коронавирусом заболели почти тысяча человек, из них 123 – дети. При этом выздоровели – 430 пациентов. Госпитализация понадобилась 35 людям, из которых 5 – несовершеннолетние. Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края ВЛадимир Владимиров.

— За прошедший день из-под меднаблюдения выписано 430 человек. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зарегистрировано. Не забывайте о правилах эпидпрофилактики. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – пишет глава региона.

Люди продолжают прививаться. Первый компонент вакцины получили 4860 человек, а второй – 1746 человек.

Также напомним, что врачи на Ставрополье научились определять бессимптомный коронавирус. В данный момент врачи планируют запатентовать и усовершенствовать эту технологию.