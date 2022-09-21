На Ставрополье ребенок попал под колеса, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 20 сентября примерно в 17:30 на улице Дружбы водитель «Приоры» сбил перебегающего в 300 метрах от «зебры» пешехода. Пересекающим дорогу в неположенном месте оказался 12-летний мальчик, который получил травмы и был госпитализирован.

— У автомобиля оказались сильно изношенные шины, а тормозной путь в момент ДТП порядка 50 метров. Не исключено, что водитель мог избежать наезда, если бы резина не была стертой, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем машины со стертыми шинами сидел 33-летний житель округа. На момент аварии мужчина был трезвый, а за последние 2 года к штрафам за нарушения не привлекался. Сейчас проводится проверка и устанавливается ответственность участников происшествия.

Также недавно нарушение очередности проезда в Изобильненском округе стало причиной ДТП. Степень ответственности участников устанавливается.