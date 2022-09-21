В Ставрополе в 2022 году сделают капремонт в 308 многоэтажках

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что в 2022 году планируется обновить оборудование в 308 многоэтажках Ставрополя. В 20 домах меняют лифты, в 5 отремонтировали крышу, а в 15 кровлю еще чинят. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Ставрополя.

— Региональным оператором заключены 107 договоров на замену систем тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения, по которым в настоящее время еще ведутся работы, – пишет ведомство.

Новый фасад к концу года обещают в 86 домах города, а еще в 42 обновят систему подачи холодной и горячей воды. Отмечается, что региональная программа капремонта действует с 2014 года. За это время было починено 914 многоэтажек для 45 тысяч жителей. На данный момент из 2968 многоквартирников в очереди на ремонт стоят 2137.

Тем временем в Кисловодске к концу 2022 года собираются благоустроить гору Кольцо. На эти цели выделено 34 млн рублей.