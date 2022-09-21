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Происшествия21 сентября 2022 9:14

На Ставрополье выясняются причины смертельной аварии

Она произошла утром 21 сентября вблизи Пелагиадского кольца
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 21 сентября примерно в 8 утра на 1 километре автодороги «Астрахань – Изобильный – Новоалександровск» водитель «Опель Астра» выехал на встречку, чтобы обогнать КАМАЗ, но не успел завершить маневр и начал резко возвращаться в свою полосу. В процессе перестроения обратно легковушка зацепила грузовик, потеряла управление и вылетела на обочину, где перевернулась.

— В результате 69-летний водитель, житель Изобильного, скончался на месте до приезда скорой помощи. Его 66-летний пассажир госпитализирован, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас на месте аварии находятся сотрудники ДПС, следователи и прокуратура. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Также на Ставрополье 12-летний ребенок пытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины. Сейчас проводится проверка и устанавливается степень ответственности участников.