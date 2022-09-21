Похороны Сергея Пускепалиса состоятся 23 сентября в Железноводске

Актер Сергей Пускепалис на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похороны Сергея Пускепалиса состоятся 23 сентября 2022 года в Железноводске. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Федора Волкова. Прощание с актером пройдет 22 сентября, траурные мероприятия будут идти с 9:00 до 12:30, а гражданская панихида начнется в 10:00. Уже 23 сентября тело Сергея Пускепалиса привезут в Железноводск, где его похоронят.

Сергей Пускепалис погиб в аварии 20 сентября, примерно в 11 часов на 201-м километре трассы «Москва – Ярославль». Мэр Железноводска предложил назвать ДК в Железноводске в честь актера, где он любил встречать новый год – это было его традицией.

Если бы не друзья с Кавказа, в свое время Сергей мог и не стать актером. «Ничего не предвещало, что я стану актером», вспоминал актер на фестивале «Золотой Ворон». В 14 лет Сергей Пускепалис перебрался в Железноводск и поступил в творческий кружок. Чуть позже он поехал поддерживать товарищей при поступлении в Саратовское театральное училище. В итоге поступил сам. Так началась театральная жизнь почившего.