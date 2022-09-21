Задержан грабитель с монтировкой, не сумевший вскрыть кассу магазина на Ставрополье

В селе Дивном Ставропольского края работница магазина сообщила о разбойном нападении на магазин. Неизвестный в маске вошел с фомкой в магазин и стал требовать деньги. Женщина пыталась выгнать злоумышленника, но у нее не получилось. Мужчина добрался до кассы, но вскрыть ее не сумел. В итоге он просто украл сигареты и алкоголь суммой в 5 тысяч рублей.

— Полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Краснодарского края, который приехал на Ставрополье в гости, – пишет пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник сознался в содеянном. Оказалось, он с приятелем распивал алкоголь, только вот увеселительный напиток закончился, а денег при себе не оказалось. Тогда мужчина решился на разбой. Возбуждено уголовное дело, а его фигуранта заключили под стражу.