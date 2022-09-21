«На высоте»: «Ростелеком» поддержал всероссийский молодежный фестиваль в Ставрополе

Фестиваль подобного формата на ставропольской земле проводился впервые. Фото: stavropol.rt.ru

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» в Ставрополе. Специалисты компании обеспечили связь на семи концертных и образовательных площадках, а также развернули техническую инфраструктуру для онлайн-трансляции главных событий праздника на региональном канале «Свое ТВ». Всего в фестивале приняли участие 2,5 тыс. человек из 60 регионов России. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края.

«Фестиваль подобного формата на ставропольской земле проводился впервые. Большую часть программы занимали образовательные блоки, где требовался качественный интернет. Церемонии открытия и закрытия сопровождались онлайн-трансляциями на региональном телевидении. Благодаря телекоммуникационной поддержке “Ростелекома” участники фестиваля всегда были на связи, а его главные события смогли увидеть тысячи зрителей. С партнерами, которые помогли нам реализовать этот проект, я уверен, что Ставрополье всегда будет на высоте», — отметил Николай Головин, исполнительный директор всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте».

Технические специалисты «Ростелекома» проложили около 1 км волоконно-оптических линий связи и смонтировали 12 точек доступа Wi-Fi. Пропускная способность каналов обеспечивала скорость передачи данных до 100 Мбит/с.

Благодаря телекоммуникационной поддержке «Ростелекома» участники фестиваля всегда были на связи. Фото: stavropol.rt.ru

«Поддержка культурных, спортивных и образовательных инициатив для молодежи является частью социальной стратегии нашей компании. Сегодня мы развиваем в России цифровую экономику и поэтому способствуем образованию молодых людей, раскрытию в них полезных для общества талантов и способностей», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках культурной программы фестиваля «Ростелеком» предоставил подарки призерам танцевального направления. Лучший танцор получил VK Капсулу с голосовым помощником Маруся. Также компания организовала масштабный арт-моб «Ставрополье на высоте»: участники фестиваля, жители и гости краевой столицы создавали из своих фотопортретов поздравительное панно с изображением карты Ставрополья и главных достопримечательностей региона. В завершении арт-моба ставропольцы могли разместить фотографию готового панно в социальных сетях с пожеланиями городу и краю. В этой активности приняли участие более 600 человек.

Подробно ознакомиться с возможностями партнерства с «Ростелекомом» и направить предложение по сотрудничеству можно на официальном сайте.