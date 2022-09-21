Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды21 сентября 2022 12:06

Располневшая Наташа Королева обратилась в детокс-клинику в Кисловодске после волны хейта

Певица посетила светское мероприятие, но по итогу получила негативные комментарии
Данил Юрков

Наташа Королева получила в свой адрес волну хейта после посещения светского мероприятия, на которое она сходила. Все дело в том, что певица располнела. После негатива в свой адрес она решила отправиться в детокс-клинику, чтобы сбросить набранные килограммы.

— Впереди целая куча процедур, йога, медитации и прогулки на свежем воздухе. Надеюсь, отдых пройдет с пользой для моего здоровья, – пишет Наташа Королева в своих соцсетях.

Супруга Тарзана намерена провести в учреждении какое-то время, чтобы привести себя в порядок. Как сообщается, у актрисы будет личный ассистент, который подберет ей диету.

Сам же Сергей Глушко, муж Наташи Королевы, недавно открыл выставку своих картин в Ставрополе. Картины он объединил под общим названием «Цветная революция».