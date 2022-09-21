Жительница Ставрополья оплатила долг по алиментам в 600 тысяч рублей своему ребенку

В городе Светлограде Ставропольского края местная жительница заплатила 600 рублей долга по алиментам, чтобы избежать уголовного наказания за неуплату.

Женщина уже привлекалась к административной ответственности и ей запретили выезжать за пределы страны.

Она скрывалась от судебных приставов, но те ее нашли. На женщину возбудили уголовное дело, и она призналась в том, что работает на неофициальной работе и алименты платить способна. На этот раз она заплатила долг по алиментам своему ребенку.

Пока женщина не выплачивает алименты своему ребенку, обвиняемые в хищении средств предприниматель и госслужащий, по версии следствия, похитили более 6 млн рублей при выполнении госконтракта. . Следствие считает, что обвиняемые подписали акт, в котором была прописана работа, которую никто не выполнял. Дело передали в Буденновский суд, чтобы решить судьбу обвиняемых