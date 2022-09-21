«Россети Северный Кавказ» добились возмещения 272 тысяч рублей от майнера-энерговора в Дагестане

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Обвинительный приговор мирового судьи Кумторкалинского района Республики Дагестан вынесен в отношении жителя с. Учкент, организовавшего на чердаке нежилого дома добычу криптовалюты путем самовольного подключения к трансформатору.

Напомним, факт незаконного потребления электроэнергии при добыче криптовалюты был обнаружен в феврале этого года в ходе совместных мероприятий представителей «Россети Северный Кавказ» и сотрудников правоохранительных органов.

В результате уголовно наказуемых действий майнера объём бездоговорного потребления электроэнергии за неполных 3 месяца превысил 137 тысяч киловатт-часов. Размер ущерба, причиненного электросетевому комплексу региона, оценен в 271,8 тыс. рублей.

Информация была направлена в правоохранительные органы Дагестана для принятия дальнейших мер в рамках законодательства.

Благодаря комплексу правовых мер, предпринятых сотрудниками «Россети Северный Кавказ», майнер полностью возместил компании причиненный ущерб. Злоумышленнику также назначен штраф с изъятием компьютерного оборудования для майнинга, которое подлежит уничтожению.

Действуя в интересах добросовестных потребителей электроэнергии, «Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами на протяжении нескольких лет ведут активную работу по пресечению случаев незаконного потребления электроэнергии со стороны криптовалютчиков. Противоправные действия майнеров, включая несанкционированное подключение к сети, приводят к сверхнормативной нагрузке на сеть, становятся причиной технологических нарушений в работе энергообъектов и, как следствие, провоцируют сбои энергоснабжения жителей и предприятий целых населенных пунктов.