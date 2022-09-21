На Ставрополье не зафиксировано ни одного случая заражения гриппом

В Ставропольском крае, как и во всей России, не зафиксировано случая заражения гриппом, однако люди стали заболевать респираторными инфекциями. Об этом на брифинге минздрава Ставропольского края рассказала главный внештатный инфекционист Ставрополья Лариса Ткаченко, отметив, что в заболеваемости инфекциями нет ничего нового.

— По гриппу. Каждый год мы ожидаем эпидемию, не всегда она случается. Что радует: нет ни одного случая заболевания гриппом в последнюю неделю в России. И спокойная ситуация и в северном полушарии, и в Америке, потому что первая более южная часть, а потом приходит к нам, – рассказала инфекционист.

Также было отмечено, что у нас циркулируют риновирусы и парагрипп. “Это традиционно, ничего нового в этом нет”. Но ожидается, что у нас будут активны четыре штамма гриппа. Но от них есть вакцина. Прямо сейчас хорошее время для вакцинации, так как через две недели после сформируется иммунитет.