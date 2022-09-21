В Ставропольском крае началась осенняя посевная кампания

В Ипатовском, Курском, Георгиевском и Новоселицком округах начались работы по посеву земель Ставропольского края разными культурами. Краевой минсельхоз сообщает о том, что аграрии собрали 8,5 миллионов тонн зерна.

— На сегодня кукуруза убрана на 17,4 тысячи гектаров или на 13% от общей площади, подсолнечник – на 152 тысячи гектаров или 54%, сахарная свекла – на 11,6 тысячи гектаров или 37%, – пишет пресс-служба Минсельхоза Ставропольского края.

На сегодняшний день выполнено 0,3% работ. Аграриям поручили засеять все земли и заранее подготовиться к весенней посевной кампании 2023 года.

Еще в июле этого года аграриями было собрано больше 50% урожая зерна. Первыми шли аграрии из Арзгирского из Степановского округов. В Новоселицком округе уборку в июле завершили.

Уже в сентябре аграрии начали собирать капусту и собрали почти 74 тысячи тонн картофеля. Теперь аграрии готовятся к следующему сезону.