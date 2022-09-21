В Ставропольском крае губернатор возглавил региональную призывную комиссию по мобилизации граждан. Именно на ее базе пройдет работа по организации мероприятий, связанных с проведением частичной мобилизации на территории Ставрополья. Владимир Владимиров прокомментировал это следующим образом:

- Сегодня России нужна защита. Уверен, что зов Родины в нашем крае будет услышан. Задачи, поставленные в Указе Президента РФ, Ставрополье выполнит, - отметил глава региона (пунктуация и орфография сохранены - прим. Ред.).

В опубликованном 21 сентября 2022 года Указе президента России есть пункт, в котором говорится, что перед руководителями регионов страны поставлена задача по обеспечению частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Количество и срок определяются Министерством обороны для каждого субъекта РФ.

Обратим внимание, что Владимир Путин в своем обращении подчеркнул: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».