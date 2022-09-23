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Происшествия23 сентября 2022 7:27

Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной аварии с тремя пострадавшими на Ставрополье

Три машины разбились, водители не пострадали
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Андроповском округе на Ставрополье 22 сентября примерно в 16 часов на 283 км дороги «Кавказ» водитель «Ауди Q7» двигался со стороны Минвод, но не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди ГАЗелью. Грузовая машина от удара перевернулась, а иномарка вылетела на встречку и врезалась в проезжающую рядом, на полосе попутного движения, «Гранту».

— Травму головы получил 35-летний пассажир автомобиля «Гранта», житель Адыгеи. Водители в ДТП не пострадали, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки сидел 25-летний житель Санкт-Петербурга, который за последние 2 года 17 раз получал штрафы за превышение скорости. В момент ДТП водитель был трезвый.

Также на Ставрополье водитель-бесправник спровоцировал ДТП в Кисловодске. Очевидцы ДТП сообщили, что парень сбежал в переулок. Оказалось, он выпил перед тем, как сесть за руль, хотя права никогда не получал.