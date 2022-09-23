Ставропольский военнослужащий Михаил Пронин совершил подвиг на Украине

Фото: соцсети Михаила Миненкова

В 1999 году Михаил Пронин был демобилизован, однако во время спецоперации на территории Украины мужчина вернулся в строй и начал доставлять боеприпасы боевым товарищам. Маневрируя под огнем артиллерии солдат довез боеприпасы до места выгрузки и помог перенести их на позиции.

— По пути движения Михаил попал под огонь диверсионно-разведывательной группы. Совершив маневр, военнослужащий вышел из-под огня. Выпрыгнул из машины и точным попаданием уничтожил пулеметную огневую точку, а затем продолжил вести огонь по диверсантам, – пишет мэр Невинномысска Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

Уничтожение военным пулеметной позиции заставило врага отступить. Быстрые действия Михаила Пронина сорвали планы диверсионно-разведывательной группы по заходу в тыл. Это позволило разгромить лагерь противника и занять на рубеже обороны.