ВТБ поддержал проект по орошению виноградников на Ставрополье

ВТБ предоставил по программе Минсельхоза РФ (1528) 123 млн рублей сроком на 7 лет АО «Левокумское», которое входит в ГК «АСБ-Агро». Средства будут направлены на возведение системы орошения виноградников.

«Левокумское» специализируется на изготовлении виноматериалов и виноградарстве. Мелиоративная система позволит компании довести площадь орошаемых земель до 252 гектаров, что составляет половину всех виноградников предприятия.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил: «Возведение системы орошения виноградников - это очередной этап масштабной модернизации предприятия, проводимой руководством компании. Мы нацелены поддерживать наших партнеров в реализации их проектов с первого шага до завершения».

В июле банк уже подписал с предприятием два кредитных соглашения на общую сумму 226 млн рублей в рамках программы Минсельхоза РФ (1528). Средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы, в рамках которой компания планирует до октября текущего года модернизировать производственную площадку, а также до 2025 года обновить половину виноградников, площадь которых составляет порядка 500 гектаров.

Игорь Ланин, генеральный директор ООО «Управляющая компания АСБ-Агро», прокомментировал: «Строительство оросительной системы позволит нам не зависеть от засушливых условий нашего края и гарантированно собирать достойный урожай винограда».

СПРАВКА

АО «Левокумское» создано на базе предприятия, которое основано в 1918 году. Специализируется на возделывании преимущественно европейских сортов винограда: Ркацители, Саперави, Каберне-совиньон, Алиготе, Шардоне, Мерло. Предприятие из собственного винограда производит сухие красные и белые виноматериалы.