Местами на Ставрополье 24 сентября, по данным ставропольского Гидрометцентра, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Из-за этого появляется вероятность возникновения ЧС природного характера. Людям во время дождя следует быть аккуратными на улицах, стараться избегать нахождения под деревьями и возле старых построек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

— Будьте внимательны и осторожны! Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(800) 707-95-66, – пишет ведомство.

Также водителям и пешеходам советуют быть внимательными на дороге и перекрестках. Так как видимость во время дождя ухудшится, есть вероятность не заметить автомобиль или человека. Сверху того, есть вероятность увеличения количества ДТП.

Ухудшение погоды происходит, напомним, после штормового предупреждения, объявленного на Ставрополье с 21 по 23 сентября. По всему краю местами ожидался сильный ливень. Краевая столица поливалась природой все это время.