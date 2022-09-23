Для жителей Луганской и Донецкой Народных республик, а также для жителей Херсонской и Запорожской областей откроют 6 участков референдума для голосования в городе Ставрополе и Пятигорске.

Вынужденные переселенцы из ЛДНР могут проголосовать в Ставрополе на улице Ленина, 251, а также в Пятигорске на Черкесском шоссе, 15. Беженцы из Херсонской области могут сделать то же в Пятигорске по такому же адресу, что мы указали ранее, а беженцы из Запорожской области голосуют по указанному выше адресу в Ставрополе.

Участки будут открыты с 10:00 по 18:00 по московскому времени. Уже 27 сентября в 16:00 голосование завершится. Также с 23 по 27 сентября организовано выездное голосование. У зарубежных комиссий референдума в Ставропольском крае есть колл-центр, в который можно позвонить по номеру: 8 (8652)35-61-84. Есть и бесплатный многоканальный номер: 8-800-200-00-20.