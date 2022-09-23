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Происшествия23 сентября 2022 10:03

Пытавшийся спрыгнуть с балкона житель Ставрополя задержан полицейскими

На видео в соцсетях мужчина сперва бил кого-то, а потом едва не упал с огромной высоты
Данил Юрков

Ставропольские полицейские прибыли на место происшествия, которое ранее запечатлели очевидцы: мужчина бьет кого-то, а после пытается спрыгнуть с балкона. Правда, его остановили жильцы дома, которые вовремя вышли на крики.

— Уполномоченные полиции ОП №4 краевого центра выяснили, что мужчина пришел к своей сожительнице. В ходе диалога между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина попытался сбросить ее с балкона. Однако у него это не получилось, и гражданин причинил ей телесные повреждения, – пишет ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Девушка находится в больнице.

Мужчина пытался спрыгнуть с балкона, когда увидел жильцов дома. Однако затеянное провалилось, и его задержали. Во время доставки мужчины в отделение он матерился и оказывал сопротивление полицейским. В отношении него составлены административные протоколы, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.