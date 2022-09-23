На территории Ставропольского края выявлен первый в регионе случай заболевания туляремией - это зооантропонозная инфекция, которую человек может подхватить от диких грызунов. Переносчиками болезни на Ставрополье могут быть лесные мыши, серые хомячки и зайцы.

Туляремия: симптомы

Клиническая картина такая: высокая, 38,5 - 40 градусов, температура тела, головная боль, головокружение, боль в мышцах ног, в спине и в поясе. Про зарегистрированный случай инфицирования сообщает пресс-служба министерства природы СК.

Туляремия: профилактика

Согласно данным ведомства, от туляремии следует сделать прививку в качестве профилактики. Вакцинация проходит в прививочных кабинетах центральных районных больниц. В Ставрополе прививку от туляремии сделают в поликлинике №1.

Туляремия: причины

Чтобы не заразиться, ставропольцам советуют не пить воду из родников, прудов и ручьев, а при снятии шкуры, потрошении и разделке охотничьих животных надевать перчатки.