Экс-полицейский на Ставрополье подозревается в мошенничестве

В Шпаковском округе Ставропольского края бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как рассказали в пресс-службе СУ СКР региона, бывший участковый по делам несовершеннолетних из местного отдела МВД в октябре 2021 года предложил бизнесмену преступную сделку.

- Предложил ранее знакомому директору предприятия за вознаграждение не менее 20 тысяч рублей решить вопрос с сотрудниками ДПС ОГИБДД Отдела МВД России «Шпаковский» о не привлечении его водителя к административной ответственности, - уточнили в ведомстве. - Однако бывший сотрудник полиции не собирался выполнять обещанное и не имел сведений о наличии в действиях работника административного правонарушения.

Деньги экс-полицейский потратил по своему усмотрению, забыв об уговоре. В настоящее время следователем проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств.

ГУ МВД по Ставрополью прокомментировали инцидент.

- Данный факт выявлен сотрудниками подразделения ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.