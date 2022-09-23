В Ставропольском аграрном университете открыли первую цифровую лабораторию

Фото: пресс-служба СтГАУ

В Ставропольском аграрном госуниверситете российская IT-кампания SimInTech открыла первую в стране учебную лабораторию на уникальном программном обеспечении отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Церемонию запуска провели 23 сентября на электроэнергетическом факультете. Лабораторией будут пользоваться студенты специальностей "Электроэнергетика и электротехника", "Электрооборудование и электротехнологии в АПК" и "Автоматизация и роботизация технологических процессов АПК".

Фото: пресс-служба СтГАУ

- В рамках федерального проекта "Приоритет 2030" мы отрыли не имеющую аналогов в стране учебную аудиторию. Спасибо генеральному партнеру ЗАО "3В Сервис" (SimInTech) за то, что наши преподаватели и студенты получили уникальное программное оборудование. Полностью импортонезависимое. Оно даст нашим выпускникам компетенции и практический опыт, который будет востребован на рынке труда, - заявил врио ректора СтГАУ Валентин Скрипкин.

Программное обеспечение от SimInTech позволит студентам СтГАУ решать фундаментальные задачи в области электроэнергетики и электротехники. Намечено, что обучение пройдет с использованием технологии "цифровых двойников". Иными словами, обучающимся представят виртуальные прототипы производственных элементов, которые потом они встретят на работе.

- Те, кто работает в сельском хозяйстве, на земле, имеют огромное преимущество — увидеть результаты труда быстро. Сейчас агропромышленный комплекс на пике. На лицо прогресс в области использования искусственного интеллекта. Мы рады, что наше математическое моделирование и программная среда будут помогать студентам вуза становиться специалистами. Нам важно предоставить не просто коробочное решение, которое купили — и хорошо — положили на полку, а помочь извлечь пользу для учебного процесса, - сказал на церемонии генеральный директор кампании SimInTech Вячеслав Петухов.

Фото: пресс-служба СтГАУ

Как отмечают разработчики, их первые проекты были связаны с аграрным сектором, но уже сейчас они работают в атомной энергетике и других мощных отраслях.

Лабораторию построили за деньги инвесторов и вуза на условиях софинансирования. Так, СтГАУ обустроил помещение, а методическое и программное обеспечение предоставила SimInTech. Все работы обошлись примерно в два миллиона рублей. Лабораторию будут использовать не только для обучения, но и для научных исследований.