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Происшествия23 сентября 2022 13:13

На Ставрополье мужчину признали виновным в убийстве знакомого

Доказательства следственного комитета оказались достаточными для вынесения приговора
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Петровском округе следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю предоставил в суде доказательства вины 54-летнего ранее судимого мужчины, который, по версии следствия, убил своего друга. Суд согласился с обвинением и вынес обвиняемому приговор.

Следствие и суд установили, что ночью 10 апреля мужчина приехал из Благодарненского округа в поселок Пшеничный Петровского округа, чтобы продать козу, которую получил за работу. Идя по поселку, он заметил незнакомых выпивающих мужчин и зашел «на огонек». В ходе распития алкоголя у осужденного возник конфликт с 57-летним потерпевшим, который оскорбил мужчину. В итоге место распития алкоголя стало местом преступления. Осужденный схватил нож и ударил потерпевшего в шею. От травм мужчина скончался на месте.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.