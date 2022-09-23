Митинг в честь референдума о вступлении Донецка и Луганска в состав России начался в Ставрополе

Сегодня, 23 сентября в 15:00, в Ставрополе на Крепостной городе проходит митинг в поддержку вступления ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской федерации. На мероприятии собрались примерно 10 тысяч человек.

Люди принесли с собой государственные флаги, а территорию, на которой проходит митинг, охраняет полиция. На входе стоят металлодетекторы. Городское отделение общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранителей стали инициаторами митинга-концерта под названием «Своих не бросаем!».

В Ставрополе проводится множество массовых мероприятий. Так, в субботу 24 сентября в краевой столице пройдет городская ярмарка недвижимости. Развлечения на ней найдут себе и взрослые, и дети. Для последних будет организована детская развлекательная площадка. Также в выходные 24 и 25 сентября пройдут ярмарки выходного дня, которые будут работать в пяти точках города. Сегодня митинг, а уже завтра – ярмарка.