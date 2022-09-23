Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 14:52

Ставропольскую организацию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку госслужащему

В отношении государственного служащего суд постановил обвинительный приговор
Данил Юрков

Установлено, что руководитель ставропольской организации в интересах компании от имени юридического лица отправил госслужащему имущество в качестве взятки. Это сделано с целью получения «в будущем экономических перспектив при участии в аукционах в сфере закупок для нужд Ставропольского края».

— Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края. Суд постановил обвинительный приговор в отношении государственного служащего за получение взятки.

Также на Ставрополье в мошенничестве подозревают экс-полицейского. За деньги он обещал «решить вопрос» с сотрудниками ДПС. Деньги были им потрачены, а обещание благополучно забыто. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.