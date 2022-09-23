СКФУ приступил к реализации международных образовательных программ на Кавказе

На международном форуме в Цхинвале собрались представители 4 государств. Фото: ncfu.ru

Большой международный молодежный форум впервые стартовал в Южной Осетии. Он стал первым шагом в планах по реализации культурно-образовательных проектов СКФУ в рамках консорциума «Большой Кавказ».

В течение двух дней, 23 и 24 сентября, в Южной Осетии будет проходить форум «Сохранение исторической памяти в контексте глобальных изменений». Его организатором выступает Северо-Кавказский федеральный университет при участии Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова. Также организации форума оказал содействие Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Участников мероприятия поприветствовал Алан Гаглоев, глава Республики Южная Осетия. Он выразил поддержку курсу, направленному на развитие международных гуманитарных связей между государствами и сообщил, что полученный делегатами опыт может быть реализован в новых проектах.

Форум «Сохранение исторической памяти в контексте глобальных изменений» будет проходить в течение двух дней. Фото: ncfu.ru

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что данный форум является знаковым событием в деятельности консорциума «Большой Кавказ», и подчеркнул, что его тема особенно актуальна в свете событий, происходящих сейчас на мировой арене. Федеральный университет активно противодействует попыткам фальсификации исторических фактов. Например, университет за последнее время провел 5 форумов и конференций, посвященных содружеству кавказских народов в борьбе с фашизмом. В этих мероприятиях участвовали представители 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. Ректор выразил уверенность, что подобные проекты будут способствовать укреплению дружеских связей между государствами.

Кроме того, он подчеркнул, что данный форум положит начало реализации большой программы по развитию просветительских, образовательных и творческих проектов в рамках международных мероприятий консорциума.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Фото: ncfu.ru

Вадим Тедеев, ректор ЮОГУ им. А. А. Тибилова, в своем выступлении заявил о готовности к совместной работе по сохранению общей исторической памяти народов «Русского мира». Он рассказал, что ЮОГУ сотрудничает с 50 вузами России и других постсоветских стран, но именно отношения с СКФУ являются наиболее продуктивными.

На международном форуме в Цхинвале собрались представители 4 государств (России, Южной Осетии, Армении и Абхазии), причем география делегатов из РФ охватывает не только СКФО, но и отдаленные регионы страны. Форум посетили педагоги и студенты, сотрудники музеев, волонтеры-поисковики и другие специалисты.

Форум посетили педагоги и студенты, сотрудники музеев, волонтеры-поисковики и другие специалисты. Фото: ncfu.ru

Организаторы подготовили два насыщенных образовательных дня. Кроме традиционного пленарного заседания, участники проводят активную работу по направлениям истории Великой Отечественной войны, развития движения волонтеров и проектов в области продвижения интернациональных ценностей. Будут изложены доклады о борьбе с фальсификацией истории ВОВ, участники обменяются опытом поисковой деятельности и помощи ветеранам.

Также организаторами подготовлена культурная часть форума. В нее вошли экскурсии к мемориальным местам с возложением цветов, несколько мастер-классов по кавказскому танцу и декоративному искусству. Украшением форума станет большой концерт с участием творческих коллективов из университетов консорциума «Большой Кавказ».