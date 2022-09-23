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Общество23 сентября 2022 18:32

ГИБДД проведет массовые проверки на пешеходных переходах в Ставрополе

В краевой столице пройдет операция «Пешеход»
Инна МОРОЗОВА

С 24 по 30 сентября в Ставрополе пройдет операция «Пешеход», сообщает краевая Госавтоинспекция. Наряды ДПС будут дежурить рядом с пешеходными переходами, чтобы выявлять водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре».

Также будут контролировать и самих пешеходов. Особенно в тех районах, где чаще всего нарушаются правила дорожного движения.

С нарушителями проведут разъяснительную работу и применят меры административного воздействия.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе перекроют дорогу во время Крестного хода 26 сентября.