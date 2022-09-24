На Ставрополье медики зафиксировали 936 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки

За минувшие сутки победить болезнь смогли 914 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае медики диагностировали еще 936 случаев заражения коронавирусом к утру 24 сентября. 31 ставрополец был госпитализирован в специализированные медицинские учреждения. Еще 914 человек полностью выздоровели.

- Уровень заболеваемости немного снизился. Новых летальных исходов не зарегистрировано, - прокомментировал текущую ситуацию глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Среди заболевших 101 - это дети. 93 ребенка находятся на амбулаторном лечении, еще 8 детей были госпитализированы в специализированное медицинское учреждение. Всего с начала пандемии на Ставрополье заболели уже 20 592 ребенка.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки первым компонентом вакцины привились 3099 ставропольцев, еще 1766 человек получили второй компонент вакцины.