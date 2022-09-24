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Общество24 сентября 2022 6:37

Ставропольские полицейские нашли и сожгли более полутора тысяч кустов дикорастущей конопли

Некоторые кусты наркосодержащего растения достигали высоты в три метра
Анфиса КИМЕНИНИКО
Полицейские уничтожили дикорастущую коноплю в одном из округов Ставрополья.

Полицейские уничтожили дикорастущую коноплю в одном из округов Ставрополья.

Как сообщили в МВД по Ставропольскому краю, полицейскими был обнаружен крупный очаг произрастания наркосодержащего растения. Дикорастущая конопля была найдена на территории Новоселицкого муниципального округа.

Некоторые растения, запрещенные для выращивания и культивирования, достигали в высоту больше трех метров. Совместно с представителями окружной администрации сотрудники полиции ликвидировали более полутора тысяч кустов дикорастущей конопли. Растение было сожжено.

- Полиция Ставрополья призывает граждан сообщать о фактах выявления очагов произрастания дикорастущей конопли, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков по телефонам: 02 и 102 (с мобильного), - предупреждают в ведомстве местных жителей.