Ставропольские полицейские нашли и сожгли более полутора тысяч кустов дикорастущей конопли

Полицейские уничтожили дикорастущую коноплю в одном из округов Ставрополья.

Как сообщили в МВД по Ставропольскому краю, полицейскими был обнаружен крупный очаг произрастания наркосодержащего растения. Дикорастущая конопля была найдена на территории Новоселицкого муниципального округа.

Некоторые растения, запрещенные для выращивания и культивирования, достигали в высоту больше трех метров. Совместно с представителями окружной администрации сотрудники полиции ликвидировали более полутора тысяч кустов дикорастущей конопли. Растение было сожжено.

- Полиция Ставрополья призывает граждан сообщать о фактах выявления очагов произрастания дикорастущей конопли, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков по телефонам: 02 и 102 (с мобильного), - предупреждают в ведомстве местных жителей.