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Общество24 сентября 2022 7:06

На Ставрополье родная тетя обманула сироту племянника на 2,5 миллиона рублей

Женщина получила от родственника деньги на покупку жилья, но оформила квартиру на свое имя
Анфиса КИМЕНИНИКО
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав инвалида со Ставрополья.

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав инвалида со Ставрополья.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае 19-летнего юношу обманула родная тетя. Женщина получила 2,5 миллиона рублей от своего племянника на покупку жилья для своего родственника. Но после приобретения квартиры, она оформила жилую площадь на себя.

Молодой человек - 19-летний сирота и инвалид, который проживает в Шпаковском городском округе Ставрополья. О вопиющем поступке своей родной тети он рассказал в социальных сетях. После того как история получила огласку, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Игорю Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, совершенного в отношении 19-летнего молодого человека.

- По данному факту в СУ СК России по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело. Глава СК России поручил в рамках расследования уголовного дела изучить все обстоятельства и приведенные доводы, а также принять меры по восстановлению нарушенных прав потерпевшего, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.