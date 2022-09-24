В Госавтоинспекции Ставрополья предупредили о сильном тумане на дорогах

Погодные условия на Ставрополье вновь подводят водителей. Синоптики уже предупредили жителей региона о штормовом усилении ливневых осадков и шквалистом ветре. В утренние часы в Ставрополе и близлежащих районах туман серьезно ограничивает видимость. Об этом рассказали сотрудники регионального ГИБДД

В Госавтоинспекции напомнили водителям об основных правилах безопасности при соответствующей ситуации: при плохой видимости и на влажном дорожном покрытии.

- Снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Аккуратно проезжайте лужи на дороге, чтобы не обдать случайно водой пешеходов и не поймать аквапланирование, - предупредили водителей в ведомстве.