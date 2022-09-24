В Пятигорске мужчина атаковал дверь магазина ножом

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в Пятигорске мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ущерб магазину. Пятигорчанин в «приступе необъяснимой ярости» схватился за нож и стал кромсать дверь магазина. С заявлением о порчи в милицию обратился директор торговой точки.

Он рассказал полицейским, что неизвестный повредил дверь помещения и скрылся с места преступления. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, осмотрели поврежденную дверь и опросили очевидцев. Оказалось, что с ножом на дверь напал 31-летний местный житель.

Мужчину доставили в полицейский участок, где он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения его настиг «приступ необъяснимой ярости». Схватившись за нож, он несколько раз вонзил им по входной двери и ушел. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

- Отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), - уточнили в ведомстве.