На Ставрополье женщина перевела злоумышленнику больше 400 тысяч рублей

После разговора с мошенником жительница Невинномысска лишилась более 400 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что 57-летняя жительница города Невинномысск обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве на крупную сумму денег.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный человек, он представился ей сотрудником МВД, а затем сообщил, что с ее банковских счетов пытаются перевести деньги.

Под предлогом отмены всех противозаконных действий, мошенник убедил жительницу Невинномысска перевести деньги на якобы безопасный счет.

Женщина перечислила более 400 тысяч рублей, но спустя время поняла, что ее обманули телефонные мошенники, она обратилась в полицию с заявлением.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), - рассказали в пресс-службе ведомства.